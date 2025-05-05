Защитная зона или стройплощадка: жители пгт им. Морозова пожаловались на застройку у братской могилы защитников Петрограда

В распоряжении редакции оказалось коллективное обращение жителей и заявителя Николаева В.В. Речь — об участке рядом с объектом культурного наследия регионального значения "Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.)". Часть претензий ведомства признали обоснованными, часть — не нашла подтверждения.

Жители пгт им. Морозова и заявитель Николаев В.В. обратились в редакцию Piter.TV с просьбой осветить ситуацию вокруг мемориала воинского захоронения — братской могилы защитников Петрограда от Юденича (1919 г.).

По утверждению обратившихся, на смежном участке в защитной зоне памятника возведены и эксплуатируются коммерческие объекты — автомойка, АГЗС, бытовки, строительная база. Заявители также говорят о демонтаже ограды мемориала и земляных работах в непосредственной близости от могил.

Прокуратура и Комитет по культуре Ленинградской области в ходе проверок нарушений порядка застройки не усмотрели, сославшись на разрешения, выданные до вступления в силу соответствующего запрета. При этом надзорные ведомства вносили представление о ненадлежащем содержании объекта, а в 2022 году выдали правообладателю предостережение. Вопрос о работах у захоронения, по данным СК, подлежит проверке в рамках уже расследуемого уголовного дела.

Авторы обращения просят привлечь внимание к состоянию мемориала воинского захоронения и к строительной активности на соседнем участке. Ниже предоставлена восстановленная картина по документам, которые приложены к обращению: ответам прокуратуры, Комитета по культуре и органа охраны памятников, Следственного комитета, решению арбитражного суда и выпискам из ЕГРЮЛ.

Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения "Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, Смоляков", регистрационный номер 471711180650005. Памятник расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в пгт им. Морозова, на ул. Скворцова, уч. 16М (в части документов адрес указывается как ул. Чекалова).

Мемориал находится под государственной охраной с 8 августа 1950 года (Решение Леноблисполкома № 59-18), а в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРКН) внесён 23 октября 2017 года. Границы территории ОКН установлены приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/14-52 от 13 октября 2014 года — в описании границ фигурирует ограда памятника. Границы территории памятника утверждены приказом Комитета по культуре Ленобласти в 2014-м, и в их описание входит ограда мемориала.

По утверждению обратившихся, на смежном участке с кадастровым номером 47:07:1703021:57 (ул. Рабочего Батальона, д. 20, корп. 2), принадлежащем ООО "Ладога", в пределах защитной зоны ОКН (100 м) возведены и эксплуатируются коммерческие объекты: автомойка и шиномонтаж, автогазозаправочная станция (АГЗС), бытовки, а впоследствии — строительная база.

Заявители также указывают, что ограда памятника была самовольно демонтирована, а земляные работы и складирование строительных материалов ведутся в непосредственной близости от могил. Эти утверждения являются позицией обратившихся и в ходе проверок, о которых сказано ниже, получили различную оценку ведомств.

Фото сделано до 2020 года. Мемориальные плиты и целая балюстрада братской могилы защитников Петрограда. На этом снимке ограда и элементы благоустройства ещё сохранены — фотография служит точкой отсчёта для сравнения с последующими периодами.

Позиция ведомств и документы говорят следующее:

Ключевой правовой аспект спора связан с датой выдачи разрешений. У ООО "Ладога" имеются разрешение на строительство № КО47504104-101 от 30.12.2014 и разрешение на ввод № 47-В947504104-101-2015 от 29.07.2015. Запрет, предусмотренный ч. 1 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, не применяется к разрешениям, выданным до 3 октября 2016 года (ст. 3 Федерального закона № 95-ФЗ от 05.04.2016).

Именно поэтому прокуратура в ответах от 27.05.2020, 17.11.2020, 14.03.2022 и 14.04.2022 нарушений по застройке не усмотрела. Вместе с тем 17 ноября 2020 года прокуратура Ленинградской области внесла представление главе администрации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия.

Отдельно отмечается, что отказы полиции в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ от 12.11.2021 и 15.12.2021 были отменены прокуратурой 20 января 2022 года как незаконные и необоснованные.

Нарушений ч. 1 ст. 34.1 у ООО "Ладога" не установлено. Однако 3 октября 2022 года ООО "Ладога" выдано предостережение № 05-13/22-25 о недопустимости земляных работ и с требованием предоставить раздел о сохранности ОКН: работы велись у границы объекта, при этом участок 47:07:1703021:57 граничит с участком 47:07:1703021:489, находящимся в границах территории памятника. Комитет по культуре и КОКуН Ленинградской области

Снимок от 1 ноября 2021. Общий вид со стороны дороги: здание автомойки и прилегающая территория. Снимок из материалов фотофиксации, приложенных к заявлению в следственные органы.

Согласно ответу Всеволожской городской прокуратуры от 27 мая 2020 года, расстояния от памятника до расположенных рядом коммерческих объектов составляют: до автогазозаправочной станции (АГЗС) — 35 метров, до автомойки — 42 метра, до бытовки — 47 метров. Эти данные были получены в ходе прокурорской проверки.

Позиция Следственного комитета:

Заявитель Николаев В.В. 15 ноября 2021 года подал заявление в СУ СК России по Ленинградской области с просьбой провести проверку по ст. 243, 243.1 и 243.4 УК РФ. В ответе СУ СК по ЛО от 25.01.2022 сообщалось, что в производстве СО по г. Всеволожск уже находится уголовное дело о незаконном обороте земельных участков муниципального образования, в том числе вблизи ОКН, и обстоятельства работ у захоронения будут проверены в рамках этого дела. В ответе СК России от 27.09.2023 сообщается, что обращение направлено в СУ СК по Ленинградской области.

Ненадлежащее отношение к памятникам и воинским мемориалам в Ленинградской области уже становилось предметом внимания на самом высоком уровне. 14 апреля 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повреждения километрового столба "Дороги жизни" у посёлка Рахья — также во Всеволожском районе: неизвестные вандалы сорвали с памятника, связанного с блокадой Ленинграда, серп и молот. Тогда пресс-служба СК сообщала, что глава ведомства поручил руководителю областного следственного управления установить причастных лиц и доложить обо всех обстоятельствах, а ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Этот эпизод показывает, что порча и ненадлежащее содержание памятников в том же Всеволожском районе вызывали жёсткую реакцию руководства Следственного комитета. Именно на этом фоне заявители и просят привлечь внимание к ситуации у мемориала в пгт им. Морозова.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-77429/2020 от 10.09.2021 установлено, что торгово-офисный центр ООО "Ладога" фактически не построен. Обществу было отказано в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:103. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ от 08.10.2026, участниками отношений выступают два юридических лица:

– ООО "Ладога". Правообладатель участка: ОГРН 114470300035; Дата регистрации: 05.02.2014; Генеральный директор: Иванова Я. В.

– Единственный учредитель ООО "ЛТФК": ООО "ЛТФК" "Ладожская торгово-финансовая компания"; ОГРН: 1167847434237; Дата регистрации: 10.11.2016; Генеральный директор: Ухов Алексей Иосифович; Учредители: Пирюткова Н. А., Иванова Г. В.

Заявители утверждают об аффилированности перечисленных лиц с местными депутатами и главой муниципального образования. Эти сведения не подтверждаются данными ЕГРЮЛ и должны рассматриваться как позиция заявителей, требующая проверки. Стоит отметить, что редакция не выдаёт версию одной стороны за установленный факт.

К обращению приложены фотографии, позволяющие проследить изменение состояния территории в разные периоды.

Фото сделано до 2020 года, именно эти элементы входят в описание границ территории памятника, утверждённое приказом Комитета по культуре ЛО № 01-03/14-52 от 13.10.2014.

1 ноября 2021 год: земляные работы и кучи грунта вплотную к балюстраде мемориала — один из кадров, приложенных заявителями к обращению в следственные органы.

22 апреля 2023 год: последствия, которые заявители связывают с демонтажем ограды: сохранившийся остаток столбика (слева) и спиленный столбик (справа). По версии обратившихся, ограда была демонтирована самовольно; оценку этим доводам дают надзорные и следственные органы.

11 сентября 2023 год: вид с северо-востока, объединяющий в одном кадре памятник, автомойку и строительную базу. Снимок наглядно показывает соседство мемориала и коммерческих объектов, о котором говорят заявители.

11 сентября 2023 год: вывеска "Строительная база ЛАДОГА" у границы ОКН. По данным Комитета по культуре, 03.10.2022 правообладателю было выдано предостережение о недопустимости земляных работ.

4 мая 2024 год: складирование стройматериалов у могил (слева) и субботник жителей мемориала (справа). Жители своими силами благоустраивают территорию захоронения — на фоне этого, по их словам, и продолжается складирование материалов вблизи могил.

Позиция редакции:

Редакция Piter.TV намерена обратиться в администрацию Всеволожского района и в правоохранительные органы Ленинградской области, чтобы выяснить все детали сложившейся ситуации и получить официальные комментарии сторон. Мы публикуем изложенные сведения как позицию заявителей и данные имеющихся документов, не предрешая выводов компетентных органов, и готовы предоставить слово всем участникам — от представителей ООО "Ладога" и муниципального образования до надзорных и следственных ведомств.

Примечание:

Материал подготовлен на основании документов, приложенных к коллективному обращению в редакцию: ответов прокуратуры Ленинградской области и Всеволожской городской прокуратуры, Комитета по культуре и КОКуН Ленинградской области, Следственного комитета Российской Федерации и СУ СК по Ленинградской области, решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-77429/2020 от 10.09.2021, а также выписок из ЕГРЮЛ от 08.10.2026. Утверждения заявителей о коррупционных связях, аффилированности и о "незаконности" застройки приводятся как позиция обратившихся и не являются установленным фактом; в отношении всех упомянутых лиц действует презумпция невиновности.

Материал подготовлен по документам обращения и фотофиксации: 2020–2024 года

Фото предоставлены заявителем Николаевым В.В