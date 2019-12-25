Братскую могилу советских воинов благоустроили в Ленобласти

Всего на территории Всеволожского района находятся около 80 братских и порядка 800 одиночных захоронений военных времен.

Ленинградская область активно готовится к празднованию 80-й годовщины Победы, проводя ряд памятных мероприятий. Особое внимание уделяется благоустройству мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из примеров такой деятельности стало проведение работ по благоустройству братской могилы солдат Красной армии во Всеволожском районе, пишет ЛенТВ24.

Непосредственное участие в восстановлении мемориального комплекса приняли депутаты местного самоуправления Михаил Юшин совместно со своим сыном и Матвей Лобановский. Именно на территории деревни Юкки в военные годы располагался военный госпиталь, предназначенный для лечения тяжелораненых военнослужащих. Здесь же похоронены бойцы, защищавшие Родину в суровых условиях боев.

Всего на территории Всеволожского района находятся около 80 братских и порядка 800 одиночных захоронений военных времен, где нашли вечный покой свыше тысячи воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны.

Ранее Дрозденко рассказал о программе к 80-й годовщине Победы в Ленобласти.

Фото: ЛенТВ24