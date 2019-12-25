Дрозденко рассказал о программе к 80-й годовщине Победы в Ленобласти

Патриотические акции начнутся уже 7 мая.

Ленинградская область разработала обширную культурную программу к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробности предстоящего празднования обнародовал глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале 5 мая.

Патриотические акции начнутся уже 7 мая. В этот день пройдет символичная эстафета "Вечный огонь": мотоциклисты совершат пробег по легендарной Дороге жизни, завершившись ярким театрализованным представлением во Всеволожске. Торжества состоятся рядом с памятником "Разорванное кольцо".

Следующий день ознаменуется стартом мотопробега "Мы помним" в Ломоносовском районе.

Главные события развернутся 9 мая, когда по всему региону снова оживёт традиционная акция "Бессмертный полк", проходящая исключительно в очном формате.

Особенное внимание уделено мемориальным местам: жители смогут почтить память погибших мирных жителей СССР у памятника в деревне Зайцево и посетить праздничные мероприятия на берегу реки Нарва в Ивангороде. Завершатся дни празднования масштабными концертами во Всеволожске, селе Гостилицы и городе Тихвин.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко