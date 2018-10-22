На острове Клест обнаружили захоронение более 300 бойцов Красной армии

Солдаты и офицеры погибли во время Зимней войны в 1940 году.

На острове Клест, расположенном в Выборгском заливе Ленобласти, нашли братское воинское захоронение бойцов Красной армии. Поисковики совместно с саперами обнаружили останки советских солдат и офицеров, фрагменты их формы и винтовочные гильзы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Эксперты определили, что в захоронении покоятся 310 солдат и офицеров 43-й стрелковой дивизии. Они погибли в период Зимней войны в ходе штурма укреплений финской армии 11 марта 1940 года. Братскую могилу удалось опознать по земляным провалам.

Сотрудники архива установили имена похороненных солдат и офицеров. До сегодняшнего дня конкретное место захоронения бойцов Красной армии оставалось неизвестным. На месте братской могилы поставили гранитную плиту с памятной надписью.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе нашли захоронение пяти солдат времен ВОВ.

Фото: structure.mil.ru