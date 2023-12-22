В ходе опроса они не смогли объяснить мотивы своих поступков.

В Вологодской области установили личности вандалов, надругавшихся над захоронениями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, группа неизвестных лиц повредила 47 мест надмогильных сооружений. Вандалы опрокинули надгробные памятники на землю и повредили металлические ограждения по периметру могил. Злоумышленниками оказались трое школьников из Череповца. В ходе опроса они не смогли объяснить мотивы своих поступков. Возбуждено уголовное дело. В отношении родителей подростков составлены материалы.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали менеджера магазина, причастного к краже 970 тысяч рублей.

Видео: УМВД России по Вологодской области