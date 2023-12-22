В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Москве задержала менеджера магазина, причастного к краже 970 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 32-летний злоумышленник работал в магазине на Арбате менеджером по продажам. Отмечается, что мужчина знал, где находится ключ от кассы. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Менеджера задержали на улице Дмитриевского. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске задержали подозреваемого в мошенничестве на 3 млрд рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА