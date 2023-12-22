В Москве задержала менеджера магазина, причастного к краже 970 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, 32-летний злоумышленник работал в магазине на Арбате менеджером по продажам. Отмечается, что мужчина знал, где находится ключ от кассы. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
Менеджера задержали на улице Дмитриевского. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске задержали подозреваемого в мошенничестве на 3 млрд рублей.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все