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В Новосибирске задержали подозреваемого в мошенничестве на 3 млрд рублей

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Директор компании помещен под стражу.

Российские правоохранительные органы на территории города Новосибирск задержали подозреваемого в мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ) в особо крупном размере. Речь идет о 40-летнем руководителе коммерческой организации. Полиция предварительно установила, что в декабре 2021 года между директором этого предприятия и региональным Министерством образования заключались концессионные соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации шести общеобразовательных школ на 5775 мест. Объекты должны были располагаться по улицам Николая Сотникова, Виктора Шевелева, Большой, Спортивной, Пролетарской и Татьяны Снежиной. На данные цели из федерального бюджета и бюджета области власти выделили денежные средства капитального гранта в  общей сумме более трех миллиардов рублей.

В нарушение условий соглашений объекты не построены и их готовность составляет не более 22 %, при этом два возведенных строения не соответствуют требованиям проектно-сметной документации.

пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время в отношении фигуранта расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, мошенничество, новосибирская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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