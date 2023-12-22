В Новосибирске задержали подозреваемого в мошенничестве на 3 млрд рублей

Директор компании помещен под стражу.

Российские правоохранительные органы на территории города Новосибирск задержали подозреваемого в мошенничестве (по части 4 статьи 159 УК РФ) в особо крупном размере. Речь идет о 40-летнем руководителе коммерческой организации. Полиция предварительно установила, что в декабре 2021 года между директором этого предприятия и региональным Министерством образования заключались концессионные соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации шести общеобразовательных школ на 5775 мест. Объекты должны были располагаться по улицам Николая Сотникова, Виктора Шевелева, Большой, Спортивной, Пролетарской и Татьяны Снежиной. На данные цели из федерального бюджета и бюджета области власти выделили денежные средства капитального гранта в общей сумме более трех миллиардов рублей.

В нарушение условий соглашений объекты не построены и их готовность составляет не более 22 %, при этом два возведенных строения не соответствуют требованиям проектно-сметной документации. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время в отношении фигуранта расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на петербурженку.

Фото и видео: МВД Медиа