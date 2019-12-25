Председатель КНР раскрыл статистику по общению с коллегой из Кремля.

Китайский председатель Си Цзиньпин заявил, что его официальная рабочая встреча с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стала для двух политических лидеров 50-й, начиная с 2013 года. Иностранный деятель добавил, что говорит как об обычных очных контактах между главами двух государств, так и о мероприятиях, организованных в формате видеоконференции.

Весьма символично, что сегодняшняя встреча - наша третья личная встреча с начала текущего года и пятидесятая по счету встреча с 2013 года. Си Цзиньпин, председатель КНР

Напомним, что очередная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Она стала уже третьей личной беседой в 2026 году. В мае российский президент совершил поездку в Пекин. По результатам этого визита стороны, в частности, одобрили продление базового Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве РФ и КНР. В августе состоялась двусторонняя встреча лидеров РФ и КНР. Она была организована на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Фото: официальный сайт президента России