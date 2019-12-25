Количество независимых заправок в Петербурге сократилось на фоне роста сетевых АЗС.

За 5 лет в Петербурге количество независимых автозаправочных станций сократилось более чем в 3 раза. К ноябрю 2026 года в городе осталось 58 таких объектов. При этом число сетевых АЗС выросло на 5,5 % и достигло 514. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование консалтинговой компании "ОМТ-Консалт".

В Ленинградской области динамика оказалась иной. За неполные 5 лет общее количество автозаправочных станций в регионе увеличилось на 24 %, до 390. Число независимых объектов также выросло: в ноябре 2021 года их насчитывалось 137, а к ноябрю 2026-го — уже 179. Прирост составил 30,7 %.

По оценке специалистов, независимые АЗС на Северо-Западе сталкиваются с серьезными трудностями. Среди основных причин — высокая закупочная стоимость топлива и ограниченные возможности конкурировать с крупными нефтяными компаниями, располагающими собственными нефтеперерабатывающими мощностями.

В "ОМТ-Консалт" отметили, что из-за проблем с поставками и финансовых ограничений некоторые независимые заправки могут уменьшать объемы продаж, временно прекращать работу или создавать запасы топлива в зависимости от ситуации. Чтобы сохранять прибыльность, им приходится устанавливать цены выше, чем у вертикально интегрированных нефтяных компаний.

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Фото: Piter.TV