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Губернатор Ленобласти назвал причины дефицита бензина
Сегодня, 8:55
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Губернатор Ленобласти назвал причины дефицита бензина

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Правительство региона рассчитывает, что к началу октября ожидаются новые поставки топлива.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. По его словам, дефицит связан с "недавними атаками беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы". 

Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо. И эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Правительство региона рассчитывает, что к началу октября ожидаются новые поставки бензина, также выстроят новые логистические цепочки, а сами заводы отремонтируют. 

Несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои заправки. 

Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. Что я прошу? Спокойствия и солидарности, понимания. Особенно понимания у тех, кто пытается создать запасы впрок. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор встал на сторону водителя, которому отказали в канистре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, топливо
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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