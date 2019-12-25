Губернатор Ленобласти назвал причины дефицита бензина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. По его словам, дефицит связан с "недавними атаками беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы".
Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо. И эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Правительство региона рассчитывает, что к началу октября ожидаются новые поставки бензина, также выстроят новые логистические цепочки, а сами заводы отремонтируют.
Несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои заправки.
Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. Что я прошу? Спокойствия и солидарности, понимания. Особенно понимания у тех, кто пытается создать запасы впрок.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
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Фото: Piter.TV
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