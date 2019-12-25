Губернатор Ленобласти назвал причины дефицита бензина

Правительство региона рассчитывает, что к началу октября ожидаются новые поставки топлива.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. По его словам, дефицит связан с "недавними атаками беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы".

Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо. И эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Правительство региона рассчитывает, что к началу октября ожидаются новые поставки бензина, также выстроят новые логистические цепочки, а сами заводы отремонтируют.

Несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои заправки.

Пока наша цель – это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день. Что я прошу? Спокойствия и солидарности, понимания. Особенно понимания у тех, кто пытается создать запасы впрок. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор встал на сторону водителя, которому отказали в канистре.

Фото: Piter.TV