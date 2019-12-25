Роспотребнадзор встал на сторону водителя, которому отказали в канистре

Ведомство объяснило, когда отказ налить бензин в канистру противозаконен.

Роспотребнадзор признал неправомерным отказ автозаправочных станций отпускать топливо в канистры, если тара соответствует установленным требованиям. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ответы ведомства в виртуальной приёмной.

Поводом для разбирательства стало обращение автомобилиста. На одной из АЗС ему отказались налить бензин в канистру, объяснив это внутренним распоряжением. Ведомство указало, что ограничения могут касаться только самой тары. В частности, ГОСТ запрещает отпуск нефтепродуктов в стеклянную посуду. Пластиковые канистры допускаются при наличии маркировки изготовителя.

В ответе Роспотребнадзора говорится, что тара, о которой шла речь в обращении, была сертифицирована. Следовательно, в действиях заправки усматриваются признаки нарушения обязательных требований. По итогам жалобы владельцу станции вынесли предостережение.

Ведомство подчеркнуло: условия, ущемляющие права потребителя, являются ничтожными, а односторонний отказ продавца от исполнения обязательств недопустим. При этом "Фонтанка" отмечает, что предостережение носит профилактический характер и не является обязательным к исполнению.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)