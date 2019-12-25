"Радиостанция Судного дня" выдала в эфир два странных сообщения

В пятницу слушатели эфира зафиксировали передачу загадочных шифровок.

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир 2 октября два сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Первый сигнал транслировали в 09:23. В расшифровке значилось: "НЖТИ 45320 балетоманка 9064 6939". Во втором сообщении спустя три минуты передали — "НЖТИ 44103 ароберн 1203 5221".

С 1976 года "Радиостанция Судного дня" зачитывает зашифрованные сообщения из цифр и букв. Из-за характерного звука, который слышен на частоте большую часть времени, ее стали называть "Жужжалкой". Иногда звук может прерываться, и тогда в эфире появляются голоса. Необычный формат эфира породил множество версий — в частности, станцию нередко связывают с системами военной связи эпохи холодной войны.

Ранее россиянам раскрыли смысл кодовых слов в сообщениях "Радио Судного дня".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)