"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Утром 28 сентября слушатели зафиксировали слово накопитель".

"Радиостанция Судного дня" передала в эфир новое сообщение утром 28 сентября Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "УВБ-76 логи". Его эксперты мониторят активность частоты. Известно, что слово "накопитель" прозвучало в эфире в 07)08 утра по московскому времени. В предыдущий раз радиостанция выходила в эфир два дня назад, 26 числа. Тогда аудитория зафиксировала в эфире загадочное слово "книжник".

Напомним, что ранее передатчик похожей на "Радио Судного дня" станции нашли на немецкой базе. Речь идет о загадочной коротковолновой радиостанции V32, которая появилась после начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля 2026 года. На частоте 7910 кГц слушатели распознали мужской голос, который повторял слово "таваджох", что на фарси означает "внимание". Также человек монотонно зачитывал цепочки пятизначных чисел.

Уточним, что УВБ-76 представляет из себя российскому военную радиостанцию. Она создана в 1970-х годах. Обычно там транслируется короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда данную систему называют "Жужжалкой". Сейчас в обществе распространена версия о том, что радиостанция работает в качестве одного из объектов "Мертвой руки".

Россиянам раскрыли смысл загадочных сообщений "Радио Судного дня".

Фото: Telegram / УВБ-76 логи