Радио «Судного дня» передало за день 19 сообщений

В четверг слушатели эфира зафиксировали передачу загадочных шифровок.

УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", в 27 августа передала 19 таинственных сообщений. Этот показатель вошел в пятерку самых "активных" дней с начала 2026 года, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

Первое сообщение зафиксировали в 06:56 по московскому времени. После этого в эфире прозвучали 18 слов. Среди них "кумотом", "люфтозил", "изофермент", "залочех", "прегрешение", "курочка", "рекорд", "выемовал", "душегуб", "ввозоруль", "бунтолет" и другие.

Военная радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах. Чаще всего она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ей дали неофициальное название "Жужжалка".

Ранее мы сообщали, что в начале недели в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали сообщения "Мыловар Должностной" и "Белокурый".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)