В Московском районе откроется центр молодежных инициатив "Простор"

На Ленсовета 10 представят обновленные пространства центра "Простор".

В Московском районе Санкт-Петербурга 16 сентября запланировано торжественное открытие Центра молодежных инициатив "Простор". Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленсовета, дом 10. Начало основной церемонии намечено на 18:00.

Ожидается участие почетных гостей. Среди них – вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина и временно исполняющая обязанности главы администрации Московского района Александра Захарова.

В рамках открытия состоится презентация обновленных тематических пространств центра. Гостям покажут пространство событий, "ТехноТочку", пространство досуга, переговорную, пространство креатива, пространство принятия решений, пространство встреч, центр общественного развития "Добро.Центр в Московском", а также молодежный проектный офис Московского района.

Церемония открытия в 16:30 соберет участников в пространстве событий. Команда Центра молодежных инициатив "Простор" представит концепцию работы, примет поздравления и слова напутствия. Также запланировано подписание нескольких соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами.

В финальной части мероприятия в тематических пространствах пройдут первые события. Для молодежи организуют встречи, лекции и мастер-классы.

Фото: Piter.TV