Молодежный оркестр Петербургской филармонии отправится на гастроли в Индию

Музыканты Петербургской филармонии впервые выступят в Индии.

Молодежный камерный оркестр Петербургской филармонии впервые отправится на гастроли в Индию. 14 и 15 сентября музыканты под руководством дирижера Ярослава Забояркина выступят в Мумбаи. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургской филармонии.

Одной из площадок для выступления станет Национальный центр исполнительских искусств, который является главной академической концертной площадкой Индии. Гастроли станут первым выступлением Молодежного камерного оркестра Петербургской филармонии в стране.

Основу концертной программы составят произведения Дмитрия Шостаковича. В 2026 году исполняется 120 лет со дня рождения композитора. Петербургская филармония носит его имя более 50 лет, а с самим учреждением и его оркестром Шостаковича связывали многие годы жизни и творческой деятельности. Ранее мы сообщали, что в Петербурге проходят мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения композитора.

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