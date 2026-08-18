В Московском районе Петербурга открывается новый Театр мюзикла и комедии

Открывать сезон доверили режиссеру-постановщику и заслуженному деятелю искусств Петербурга Андрею Носкову.

В Петербурге готовится к открытию новая культурная точка на карте города. Четвертого сентября Театр мюзикла и комедии (МиК) на улице Типанова в Московском районе начнет свой первый премьерным показом музыкальной постановки "12 стульев", пишет "Петербургский дневник".

Театр является частью нового архитектурного комплекса, созданного под руководством народного архитектора Никиты Явейна. Проект уже получил ряд наград в сфере градостроительства и вышел в финал премии Urban Awards. Здание с жилыми корпусами, фонтанами и прогулочными зонами изначально проектировалось как неотъемлемая часть облика района.

Художественный руководитель площадки – актер и шоумен Дмитрий Феоктистов. По его словам, репертуарный план театра продуман на десять лет вперед. Основу афиши составят веселые спектакли с хорошим концом — доля тяжелой драмы не превысит одной десятой части постановок. Руководство планирует создавать собственные проекты, приглашать медийных артистов и принимать гастрольные спектакли других коллективов, таких как театры "Мастерская", ЛДМ, Музкомедии и Комедии имени Акимова.

Открывать сезон доверили режиссеру-постановщику и заслуженному деятелю искусств Петербурга Андрею Носкову. Он же исполнит главную роль обаятельного великого комбинатора Остапа Бендера. Роль Ипполита Матвеевича Воробьянинова досталась известному петербургскому артисту Игорю Головину, а отца Федора сыграет Артём Буцук из театра "Буфф".

Постановка полностью оригинальна и создавалась специально для новой сцены более девяти месяцев. Композитор Сергей Кузьмин написал для нее 38 музыкальных композиций на стихи Дмитрия Фунтусова, хореограф Ирина Сатюкова поставила семнадцать танцевальных номеров, а художник по костюмам Иван Коклюшкин создал свыше восьмидесяти образов.

Первый многофункциональный зал-трансформер на 507 мест может менять конфигурацию под классический спектакль, кинопоказ или варьете. Для комфорта зрителей предусмотрен просторный гардероб на 540 мест и буфеты.

Стоит отметить, что площадка уже знакома публике: несколько месяцев она работала в тестовом режиме как вторая сцена театра "Визави", который сохранил за собой основное здание на Суворовском проспекте. Теперь же Театр на Типанова обрел статус самостоятельного учреждения культуры.

Премьерные показы мюзикла "12 стульев" в честь открытия продлятся три дня – 4, 5 и 6 сентября.

Фото: Елизавета Новикова