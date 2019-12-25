Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

Спектакль покажут 26 сентября в театре "Плоды просвещения". Начало – 16:00. Без возрастных ограничений.

Режиссер спектакля, заслуженная артистка России Нина Ульянова, поставила на сцене Филармонии для детей и молодежи завораживающий, нежный и трогательный спектакль по произведению Астрид Линдгрен.

Главный герой – тот, кто живет на крыше, летает с помощью пропеллера и не прочь полакомиться плюшками, вареньем и тортом. Он первейший в мире выдумщик и хвастун! И, конечно же, лучший на свете друг.

Продолжительность постановки: 1 час 15 минут.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия