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Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"
Сегодня, 16:00
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Спектакль "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

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Спектакль покажут 26 сентября в театре "Плоды просвещения". Начало – 16:00. Без возрастных ограничений.

Режиссер спектакля, заслуженная артистка России Нина Ульянова, поставила на сцене Филармонии для детей и молодежи завораживающий, нежный и трогательный спектакль по произведению Астрид Линдгрен. 

Главный герой – тот, кто живет на крыше, летает с помощью пропеллера и не прочь полакомиться плюшками, вареньем и тортом. Он первейший в мире выдумщик и хвастун! И, конечно же, лучший на свете друг. 

Продолжительность постановки: 1 час 15 минут. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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