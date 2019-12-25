Директор назвал предварительную причину смерти Анатолия Кашпировского

Перед смертью Кашпировскому резко стало плохо и упало давление.

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет после резкого падения давления и последующей госпитализации в одну из московских больниц. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых.

По словам Рудых, Кашпировскому внезапно стало плохо, после чего вызвали скорую помощь. Телеведущего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Директор сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.

При этом точная причина остановки сердца пока не установлена. Рудых подчеркнул, что говорить о диагнозе и других обстоятельствах смерти преждевременно.

"Я не могу сказать, что он долго болел: у него резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он скончался. Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется", — рассказал директор.

Кашпировский скончался в 6:45 мск 3 октября. О его смерти ранее сообщили телеведущий Андрей Малахов и Сергей Рудых.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)