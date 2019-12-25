Под Дунайским путепроводом в Петербурге открыли вторую очередь скейт-парка

Скейт-парк под Дунайским мостом стал больше и получил трибуны для зрителей.

В Московском районе Санкт-Петербурга завершено строительство второй очереди спортивного кластера под Дунайским путепроводом на Пулковском шоссе. Проект стал продолжением первой части, которую реализовали в 2024 году. Тогда здесь появился каркасный скейт-парк.

На пустовавшей территории площадью 4500 кв. м под путепроводом обустроили современную площадку для занятий спортом. Новая зона значительно расширяет возможности скейт-парка и должна привлечь больше горожан, выбирающих здоровый образ жизни.

Среди новых объектов — площадки для панна-футбола, воркаут-зона с двумя комплексами, баскетбольная стойка для стритбола, а также оборудование для паркура. Для комфорта спортсменов установили 25 скамеек, качели, трибуны для зрителей и родителей, оборудовали велопарковки. По периметру площадок и вокруг опор моста смонтировали ограждения. Мощение и покрытия выполнены из пигментированного бетона и травмобезопасных материалов, рассчитанных на интенсивную эксплуатацию.

Скейт-парк под Дунайским путепроводом стал одной из самых востребованных молодежных площадок Московского района. Проект получил признание на федеральном уровне — Минстрой России отметил его как лучшую практику благоустройства. Работы велись в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В разных районах Петербурга ежегодно открываются современные общественные пространства для отдыха и занятий физкультурой, в том числе с элементами молодежных видов спорта. За последние пять лет в городе появилось 46 скейт-площадок разного формата и масштаба.

Среди примеров — спортивный кластер "Спортподмостом" под Коломяжским путепроводом площадью 3000 кв. м, построенный в 2020 году. В том же году открылся скейт-парк на Петровском проспекте под мостом Бетанкура площадью 3200 кв. м. Самыми крупными остаются скейт-парк под Дунайским путепроводом и пространство в Парке 300-летия Петербурга, оборудованное в 2023 году, — 5400 кв. м.

Создание инфраструктуры продолжается. На севере Приморского района, рядом с Шуваловским карьером, на территории 5,8 га в перспективе планируется обустройство общегородского центра экстремальных видов спорта с крытыми и открытыми зонами.

Фото: Piter.TV