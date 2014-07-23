В скейт-парке на улице Передовиков пострадал 12-летний самокатчик

Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В скейт-парке, который находится на улице Передовиков в Петербурге, получил травмы 12-летний мальчик, катавшийся на самокате. Он попал колесом в дырку в покрытии, пишет 78.ru.

Инцидент произошел 13 сентября. Известно, что со скейт-площадки подростка госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса с разрывом селезенки и черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Ранее мы рассказывали о том, что на Октябрьской набережной 17-летняя школьница упала с электросамоката. Ее доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV