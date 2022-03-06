На Октябрьской набережной школьница упала с электросамоката и получила травмы

Девочка ехала по тротуару.

Полицейские проводят проверку по факту падения школьницы с самоката в Невском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 14 сентября около дома 64 по Октябрьской набережной 17-летняя ученица 10 класса, двигаясь по тротуару на кикшеринговом электросамокате, не справилась с управлением и упала с него во время движения.

В результате случившегося девочку-подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Богатырском проспекте ребенок на самокате попал под автомобиль.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)