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На Октябрьской набережной школьница упала с электросамоката и получила травмы
Сегодня, 12:21
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На Октябрьской набережной школьница упала с электросамоката и получила травмы

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Девочка ехала по тротуару.

Полицейские проводят проверку по факту падения школьницы с самоката в Невском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 14 сентября около дома 64 по Октябрьской набережной 17-летняя ученица 10 класса, двигаясь по тротуару на кикшеринговом электросамокате, не справилась с управлением и упала с него во время движения. 

В результате случившегося девочку-подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Богатырском проспекте ребенок на самокате попал под автомобиль. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: октябрьская набережная, падение с самоката
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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