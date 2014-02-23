Мама девочки, которую покусала собака в Петербурге, рассказала о нападении

Хозяева связались с семьей и предложили компенсацию, однако родители намерены довести дело до суда.

На Октябрьской набережной в Невском районе амстафф покусал пятилетнюю девочку. Ее мама рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" подробности нападения.

Напомним, собака была без намордника и на поводке. Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую больницу имени Филатова. У нее диагностированы множественные открытые раны головы.

Собака накинулась. Один раз накинулась, хозяйка безразлично, аккуратно начала тянуть собаку на себя, это не помогло, потому что собака была агрессивно настроена, она накинулась еще раз и еще раз, и совершила два укуса. Мама пострадавшей девочки

В настоящее время выполнена первичная хирургическая обработка ран, производится антибактериальная терапия, сообщил нейрохирург медицинского учреждения Сергей Рыжик. Ребенку предстоит длительное лечение, для восстановления потребуются пластические операции.

По словам хозяев питомца, девочка сама подошла к нему, чтобы погладить. Они связались с семьей и предложили компенсацию, однако родители намерены довести дело до суда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV