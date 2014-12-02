Амстафф покусал пятилетнюю девочку на Октябрьской набережной

Пострадавшую госпитализировали в больницу с множественными открытыми ранами головы.

Полицейские Невского района проводят проверку по факту нападения амстаффа на ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 26 августа 28-летняя местная жительница выгуливала свою собаку на Октябрьской набережной на поводке и без намордника. К ним внезапно подбежали дети и попытались погладить питомца, в результате он укусил пятилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в больницу с множественными открытыми ранами головы, ее состояние оценили как средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Коккорево собака покусала трехлетнего ребенка.

Фото: Piter.TV