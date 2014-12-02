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Амстафф покусал пятилетнюю девочку на Октябрьской набережной
Сегодня, 12:32
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Амстафф покусал пятилетнюю девочку на Октябрьской набережной

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Пострадавшую госпитализировали в больницу с множественными открытыми ранами головы.

Полицейские Невского района проводят проверку по факту нападения амстаффа на ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 26 августа 28-летняя местная жительница выгуливала свою собаку на Октябрьской набережной на поводке и без намордника. К ним внезапно подбежали дети и попытались погладить питомца, в результате он укусил пятилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в больницу с множественными открытыми ранами головы, ее состояние оценили как средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Коккорево собака покусала трехлетнего ребенка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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