В деревне Коккорево собака покусала трехлетнего ребенка

Кроме того, пострадал его отец.

Следователи Всеволожского района проводят проверку по факту нападения собаки на трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в деревне Коккорево. Мальчик получил различные травмы. Кроме того, пострадал его отец.

В рамках дела выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: мальчик, пострадавший от укуса собаки в гостях, получит 500 тыс. рублей компенсации в Петербурге. Ему диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти