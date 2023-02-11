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В деревне Коккорево собака покусала трехлетнего ребенка
Сегодня, 15:34
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В деревне Коккорево собака покусала трехлетнего ребенка

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Кроме того, пострадал его отец.

Следователи Всеволожского района проводят проверку по факту нападения собаки на трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

По предварительным данным, инцидент произошел в деревне Коккорево. Мальчик получил различные травмы. Кроме того, пострадал его отец. 

В рамках дела выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: мальчик, пострадавший от укуса собаки в гостях, получит 500 тыс. рублей компенсации в Петербурге. Ему диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти  

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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