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Мальчик, пострадавший от укуса собаки в гостях, получит 500 тыс. рублей компенсации в Петербурге
Сегодня, 9:38
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Мальчик, пострадавший от укуса собаки в гостях, получит 500 тыс. рублей компенсации в Петербурге

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Потерпевшему диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению отца ребенка. По словам мужчины, в ноябре прошлого года в гостях на его сына напал ротвейлер. Мальчик был у одноклассника, и собака набросилась на него, вцепившись зубами, сообщили 16 июля в надзорном ведомстве. 

Потерпевшему диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости. Прокурор предъявлял в суд исковое заявление о взыскании с владельца питомца компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Требование удовлетворено, семья получит выплату. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец лишился 7 млн рублей после пяти встреч с курьером мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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