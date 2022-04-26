Мальчик, пострадавший от укуса собаки в гостях, получит 500 тыс. рублей компенсации в Петербурге

Потерпевшему диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению отца ребенка. По словам мужчины, в ноябре прошлого года в гостях на его сына напал ротвейлер. Мальчик был у одноклассника, и собака набросилась на него, вцепившись зубами, сообщили 16 июля в надзорном ведомстве.

Потерпевшему диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости. Прокурор предъявлял в суд исковое заявление о взыскании с владельца питомца компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Требование удовлетворено, семья получит выплату.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец лишился 7 млн рублей после пяти встреч с курьером мошенников.

Фото: Piter.TV