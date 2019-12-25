Пожилой петербуржец лишился 7 млн рублей после пяти встреч с курьером мошенников

Причиненный ущерб не был возмещен в добровольном порядке.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 80-летнего местного жителя. В период с октября по декабрь 2025 года с мужчиной связывались телефонные мошенники. В ходе звонков они убедили пенсионера передать 7 млн рублей якобы на сохранность, рассказали в надзорном ведомстве 15 июля.

Потерпевший встречался с курьером пять раз около своего дома на проспекте Наставников. В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении афериста находится на рассмотрении в суде. Причиненный ущерб не был возмещен в добровольном порядке.

Прокурор обратился в суд с требованием к ответчику о компенсации ущерба, причиненного преступлением. Сейчас документ рассматривают.

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Фото: Piter.TV