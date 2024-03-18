Подозреваемый в хищении 1,3 млн рублей у предпринимательницы задержан при попытке вылета из страны в Пулково

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В Петербурге при попытке вылета из страны задержали подозреваемого в хищении средств у предпринимательницы.

Как рассказали в МВД России, в полицию Петроградского района ранее обращалась 38-летняя женщина. По словам потерпевшей, из ее квартиры на Константиновском проспекте были похищены накопления в размере 1,3 млн рублей.

Предполагаемым преступником оказался мигрант 39 лет, его поймали в аэропорту Пулково 13 июля. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: в Пулково задержали женщину, укравшую 4 тыс. евро из сумки пассажира. Злоумышленнице грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV