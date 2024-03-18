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Подозреваемый в хищении 1,3 млн рублей у предпринимательницы задержан при попытке вылета из страны в Пулково
Сегодня, 13:21
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Подозреваемый в хищении 1,3 млн рублей у предпринимательницы задержан при попытке вылета из страны в Пулково

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Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В Петербурге при попытке вылета из страны задержали подозреваемого в хищении средств у предпринимательницы. 

Как рассказали в МВД России, в полицию Петроградского района ранее обращалась 38-летняя женщина. По словам потерпевшей, из ее квартиры на Константиновском проспекте были похищены накопления в размере 1,3 млн рублей. 

Предполагаемым преступником оказался мигрант 39 лет, его поймали в аэропорту Пулково 13 июля. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: в Пулково задержали женщину, укравшую 4 тыс. евро из сумки пассажира. Злоумышленнице грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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