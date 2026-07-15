В Пулково задержали женщину, укравшую 4 тыс.евро из сумки пассажира

Злоумышленнице грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В аэропорту Пулково была задержана 35-летняя петербурженка, похитившая из чужой сумки 4 тыс. евро. По информации транспортной полиции СЗФО, пострадавший 25-летний петербуржец забыл свои личные вещи на территории парковки у терминала оплаты. Вскоре он обнаружил пропажу крупной суммы денег и обратился к правоохранителям.

Выяснилось, что злоумышленница заметила оставленную сумку прямо на парковке. Она забрала наличные, а остальные вещи сдала в стол находок, после чего беспрепятственно вылетела рейсом "Петербург — Сочи". Однако скрыться ей не удалось: женщина была установлена и задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнице грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Похищенные денежные средства уже изъяты полицией и будут возвращены законному владельцу.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково привлечены к ответственности дебоширы из двух самолетов.

Видео: Транспортная полиция СЗФО