В Пулково привлечены к ответственности дебоширы из двух самолетов

В отношении злоумышленников составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Транспортная полиция Петербурга привлекла к ответственности деструктивных авиапассажиров. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 13 июля.

В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушных судов сразу к двум бортам. Было установлено, что 36-летний пассажир рейса из Пензы в Москву и 50-летний мужчина, летевший в самолете из Минеральных Вод в Петербург, нарушали общественный порядок и выражались нецензурной бранью.

В отношении злоумышленников составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), им грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

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Фото: Piter.TV