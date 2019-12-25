В Петербурге задержан пассажир самолета из Сочи, покуривший на борту

В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

В Петербурге транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира самолета, который покурил на борту. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 июля.

В дежурную часть аэропорта Пулково поступила информация о необходимости прибытия наряда правоохранителей на стоянку воздушного судна. Было установлено, что 41-летний мужчина, прилетевший из Сочи, закурил сигарету в туалетной кабине. В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец пытался провезти брендовые часы и украшения из Дубая на 6 млн рублей. По словам мужчины, он согласился взять с собой эти ценности по просьбе других людей.

Фото: Piter.TV