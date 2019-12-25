Петербуржец пытался провезти брендовые часы и украшения из Дубая на 6 млн рублей

Мужчина объяснил, что перевозил эти ценности в Северную столицу по просьбе других людей.

Прилетевший из Дубая мужчина хотел незаконно провезти люксовые часы и ювелирные украшения. Его задержали в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Инспекторы обратили внимание на пассажира во время выборочного контроля на "зеленом" коридоре. При досмотре багажа, среди личных вещей петербуржца нашли серьги и браслет Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari. На просьбу пройти персональное рентгеновское сканирование, мужчина достал из кармана кофты часы Bulgari. Он пояснил, что согласился перевезти эти ценности по просьбе других людей.

После экспертизы стало известно, что все изделия изготовили из сплава золота 750-й пробы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров". Максимальный срок по статье – пять лет лишения свободы или штраф в 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали контрабандистов, которые доставляли табачные изделия из Белоруссии.

Фото: Piter.TV