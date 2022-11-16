Таможенники и ФСБ задержали контрабандистов, которые доставляли табачные изделия из Беларуси в Петербург

Немаркированные табачные изделия подозреваемые перемещали через границу по лесным дорогам в транспортных средствах разной грузоподъемности.

Контрабандный канал поставки табачных изделий в Петербург пресекли таможенники на юге Псковской области. Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Псковские таможенники и сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли канал контрабанды табачной продукции из Республики Беларусь. По данным правоохранителей, немаркированные табачные изделия подозреваемые перемещали через границу по лесным дорогам в транспортных средствах разной грузоподъемности.

Преступную деятельность осуществляли, в основном, по ночам, используя одновременно до 20 автомобилей, которые позволяли транспортировать до 700 коробок с сигаретами. В одном из внедорожников оперативники обнаружили более 23 540 пачек сигарет различных наименований, свободная рыночная стоимость на территории России такого количества табачной продукции превышает 3 601 600 рублей.

Доставленные в Петербург табачные изделия контрабандисты реализовывали на внутреннем рынке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1УК РФ (контрабанда табачных изделий, совершенная организованной группой в крупном размере). Четыре фигуранта по решению суда заключены под стражу.

Также недавно в Петербурге была изъята партия нелегальных сигарет и вейпов на 20 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ