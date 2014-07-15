В Петербурге изъята партия нелегальных сигарет и вейпов на 20 млн рублей

Оперативные мероприятия прошли в нескольких торговых точках, расположенных в Кировском районе.

В Кировском районе Петербурге полицейские изъяли партию нелегальных сигарет, снюсов, вейпов и жидкостей для них на 20 млн рублей. подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность 61-летнего мужчины и его 31-летнего сына, которые продавали немаркированную табачную и никотинсодержащую продукцию.

Оперативные мероприятия прошли в нескольких торговых точках, расположенных в Кировском районе. Из незаконного оборота изъято свыше 58 тысяч пачек сигарет, более 13 тысяч электронных систем доставки никотина и флаконов с жидкостями для вейпов, а также почти тысяча банок жевательного табака. На некоторых товарах были нанесены средства идентификации с признаками подделки, а другая продукция вовсе не имела маркировку. По предварительным данным, общая стоимость нелегальных товаров составляет более 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Недавно Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО