Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов

В Госдуме объяснили, что речь идет о долгожданном законе для многих россиян.

Российские продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется такой продукцией, на них "подсели", поэтому федеральный закон о праве регионов вводить временный запрет на продажу вейпов является обоснованным и необходимым. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам на то, с 9 июня нижняя палата парламент одобрила соответствующий документ. Субъекты страны получили право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Такой комментарий политик сделал в интервью для журналистов телеканала "Россия-24", отрывок из которого он опубликовал через социальные сети.

Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик пояснил, что различные вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательными для молодежи и детей. При этом врачи говорят о том, что количество заболеваний дыхательных путей по стране увеличилось на 30 процентов. Социологические опросы показали, что граждане хотят ужесточения продажи вейпов. Вячеслав Володин добавил, что депутаты при принятии решения исходили из того, что в регионе лучше знают ситуацию со здравоохранением, поэтому смогут принять выверенные решения. Подобные законы уже действуют в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области.

Володин обвинил Запад в трагедии со школьниками из Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Володин