В ГД рассказали о рисках покупки ветхого жилья за маткапитал

С 1 января 2025 года материнский капитал разрешено направлять на покупку частного дома только после положительного заключения межведомственной комиссии.

Ветхие дома в сельской местности могут использоваться в криминальных схемах с материнским капиталом. Этом случае посредник находит объект, который стоит значительно меньше суммы сертификата, после чего оформляет продажу недвижимости по завышенной цене, а после перечисления денежных средств участники преступления делят деньги между собой. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от фракции "КПРФ" Сергей Гаврилов. Парламентарий из нижней палаты добавил, что зачастую жертвами обмана становятся добросовестные покупатели. По ряду таких случаев в разных регионах страны ведутся уголовные дела. Не исключается, что владелец сертификата может сам оказаться обманутым. Иногда для обналичивания средств приобретаются деревенские дома, которые на первый взгляд выглядят пригодными. После официального оформления сделки здания фактически не используются и быстро приходят в запустение.

Люди оформляют заем, покупают непригодный дом, получают отказ в перечислении материнского капитала и остаются с долгом... Комиссия должна подтвердить, что дом пригоден для проживания. С 1 сентября 2025 года действуют признаки неиспользования земельных участков. К ним относятся длительное зарастание, разрушение крыши, стен, окон и дверей без ремонта или сноса. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Такие нормы страны позволяют отказать в покупке разрушенного дома и привлечь собственника запущенного участка к ответственности. Однако сейчас проблема сохраняется в порядке самой проверки. Речь идет о том, что федеральный закон не устанавливает для каждой такой сделки обязательный осмотр дома изнутри с фотофиксацией. Таким образом заключение комиссии может действовать до одного года, хотя за это время состояние старого здания может резко ухудшиться. Дополнительно властями не закреплена обязательная проверка истории цены, продавца и посредника.

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Фото: Piter.tv