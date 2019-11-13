ЛДПР внесет в ГД законопроект о праве многодетных на удаленку раз в неделю

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Депутаты Государственной думы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагают на российской территории предоставить сотрудникам с двумя и более детьми, родителям детей-инвалидов, одиноким родителям и гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, право один раз в неделю работать в дистанционном формате или по гибкому режиму. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политической партии. Глава движения Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на то, что документ внесен на рассмотрение законодателям 30 июля.

ЛДПР будет добиваться, чтобы в Трудовом кодексе наконец-то появилось железно закрепленное право.... работать на удаленке или по гибкому графику не реже одного дня в неделю, без какого-либо снижения заработной платы или изменения круга обязанностей. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Политический деятель заметил, что работодатель должен будет рассмотреть заявление работника в течение трех рабочих дней. Если характер работы позволяет выполнять обязанности дистанционно или по гибкому графику, то с сотрудником должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. Компания может увеличить число таких дней. При условии, что перевести работника на удаленную работу или гибкий график невозможно из-за специфики его обязанностей, работодатель предоставит человеку мотивированный письменный отказ.

ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров.

Фото: Piter.tv