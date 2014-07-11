ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров

Леонид Слуцкий призвал ввести ответственность сервисов за допущенные нарушения.

Лидер ЛДПР предлагают создать на российской территории единый федеральный реестр курьеров и ввести обязательную идентификацию каждого доставщика. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политической партии. Глава движения Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на то, что в нашей страны на текущий момент в сфере доставки трудоустроены около полутора миллионов человек. Из них порядка 400 тысяч сотрудников являются мигрантами. Однако власти не разработали полноценного контроля за теми лицами, которые ежедневно получают доступ к домам, квартирам и офисам россиян. Таким образом законодатель отмечает, что нелегально находящиеся в России иностранцы нередко устраиваются курьерами, используя для этого чужие аккаунты. Эта проблема создает угрозу безопасности граждан.

В реестре должны содержаться данные о гражданстве, миграционном статусе, форме занятости, медицинском допуске, пройденном обучении, используемом транспорте и истории нарушений. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Политический деятель уточнил, что работа через чужой аккаунт должна стать основанием для блокировки курьера и штрафа для сервиса, который допустил такое нарушение.

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Фото: Piter.tv