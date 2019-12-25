ЛДПР предложила уменьшать ставку НДФЛ с каждым новым ребенком

Законопроект также предусматривает сохранение права на пониженные налоговые ставки для родителей, чьи совершеннолетние дети продолжают обучение по очной форме до достижения ими 23 лет.

Депутаты Государственной думы от ЛДПР разработали законопроект на российской территории о снижении ставки НДФЛ для родителей с каждым новым ребенком вплоть до полного освобождения от уплаты налога семей с пятью и более детьми. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Глава политической партии Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на то, что социальная поддержка граждан подразумевает в себе не только предоставление со стороны государства льгот или пособий, но также проведение разумной налоговой политики. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что сейчас нововведения отправлены на отзыв в федеральное правительство.

Мы считаем, что необходимо кардинально пересмотреть подход к налоговой системе и уменьшать ставку подоходного налога с появлением каждого нового ребенка в семье. А тех родителей, кто подарил жизнь пятерым и более детям, необходимо в принципе освободить от каких-либо платежей, отменив для данной категории уплату НДФЛ. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Законодвтели предлагают для родителей одного ребенка установить ставку НДФЛ в размере десяти процентов, для родителей двух детей - яти процентов, для семей с тремя или четырьмя детьми - три процента. Семьи, воспитывающие пять и более детей, предлагается полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Пониженные ставки в стране будут применяться при том условии, что доход налогоплательщика (родителя) за конкретный налоговый период не превышает 2,4 миллиона рублей.

В ГД предложили ввести возможность совместного налогообложения доходов супругов.

Фото: Piter.tv