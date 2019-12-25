ЛДПР предложила уменьшать ставку НДФЛ с каждым новым ребенком

Депутаты Государственной думы от ЛДПР разработали законопроект на российской территории о снижении ставки НДФЛ для родителей с каждым новым ребенком вплоть до полного освобождения от уплаты налога семей с пятью и более детьми. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Глава политической партии Леонид Слуцкий указал журналистам информационного агентства "ТАСС" на то, что социальная поддержка граждан подразумевает в себе не только предоставление со стороны государства льгот или пособий, но также проведение разумной налоговой политики. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что сейчас нововведения отправлены на отзыв в федеральное правительство.
Мы считаем, что необходимо кардинально пересмотреть подход к налоговой системе и уменьшать ставку подоходного налога с появлением каждого нового ребенка в семье. А тех родителей, кто подарил жизнь пятерым и более детям, необходимо в принципе освободить от каких-либо платежей, отменив для данной категории уплату НДФЛ.
Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ
Законодвтели предлагают для родителей одного ребенка установить ставку НДФЛ в размере десяти процентов, для родителей двух детей - яти процентов, для семей с тремя или четырьмя детьми - три процента. Семьи, воспитывающие пять и более детей, предлагается полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Пониженные ставки в стране будут применяться при том условии, что доход налогоплательщика (родителя) за конкретный налоговый период не превышает 2,4 миллиона рублей.
В ГД предложили ввести возможность совместного налогообложения доходов супругов.
Фото: Piter.tv
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