В ГД предложили ввести возможность совместного налогообложения доходов супругов

Дмитрий Гусев призвал власти учесть семейную реальность, связанную с общим бюджетом граждан.

На российской территории супруги должны иметь возможность на совместное налогообложение доходов физических лиц, при котором прогрессивная шкала налогообложения будет применяться только после разделения доходов семьи поровну между людьми. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Законодатель пояснил, что текст документа направлен на отзыв в федеральное правительство. Политик предлагает властям внести правки в Налоговый кодекс страны, добавив туда право семьи подавать совместную декларацию по НДФЛ. Речь идет о системе, при которой общие доходы, облагаемые по основной ставке НДФЛ, после применения положенных вычетов будут суммироваться, делиться пополам. Далее уже к полученной сумме будет применяться прогрессивная шкала налогообложения. Депутат добавил, что совместную декларацию можно будет подать только по желанию обоих супругов. Однако подобный механизм не будет применяться к доходам, облагаемым по иным налоговым ставкам, доходам из иностранных источников, в ситуации, когда один из супругов не является налоговым резидентом России.

В условиях прогрессивной шкалы НДФЛ это особенно заметно для семей, где основной доход получает один супруг или доходы супругов существенно различаются. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv