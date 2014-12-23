МФО запретят навязывать допуслуги и прятать риски от заемщика

Дмитрий Гусев пояснил, что базовый стандарт для микрофинансовых организаций станет важным шагом властей страны к более честным правилам на рынке МФО.

На российской территории микрофинансовые организации с 1 июля 2026 года будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, а не просто проставлять гражданам автоматическое согласие на дополнительные услуги и прятать риски от заемщика. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Законодатель пояснил, что согласие со стороны заемщика должно быть осознанным, а не полученным через уловки, юридические лазейки или проставленные галочки.

С 1 июля текущего года в России вступает в силу базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять за человека согласие на дополнительные услуги, не прятать риски и не выделять только самые привлекательные параметры договора. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что люди приходят в МФО не от хорошей жизни, а находясь в сложной финансовой ситуации. Поэтому они особенно уязвимы перед навязанными услугами, написанными мелким шрифтом и условиями, которые выглядят выгодно только на рекламном баннере.

В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года.

Фото: Piter.tv