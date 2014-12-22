Два бойца СВО прошли стажировку в энергокомплексе Петербурга

Выпускники программы "Время героев" готовы к руководящим постам.

Два ветерана специальной военной операции завершили производственную практику на объектах инженерно‑энергетического комплекса Санкт‑Петербурга. Стажировка организована в рамках городской кадровой инициативы "Время героев Санкт‑Петербурга", реализуемой с декабря 2024 года для подготовки управленцев из числа военнослужащих, вернувшихся с передовой.

С апреля по конец июня 2026 года слушатели второй группы программы знакомились с работой профильных комитетов и подведомственных учреждений. Наставничество над стажёрами взял на себя вице‑губернатор Сергей Кропачев, а доверенным лицом выступил председатель отраслевого комитета Алексей Муровец.

Один из участников, Наркис Яхин, проходил практику в Центре энергосбережения. В ходе стажировки он разработал комплекс предложений по обновлению систем теплоснабжения и модернизации индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Кроме того, стажёр провёл расчёт экономической эффективности своих инициатив и оценил их потенциал для снижения ресурсопотребления. Второй участник, Александр Кислер, стажировался в АО "ТЭК СПб". Он детально изучил структуру филиала энергетических источников, ознакомился с механизмами контроля производственных процессов, посетил автоматизированные котельные и проанализировал проектную документацию. По итогам практики Кислер сформулировал рекомендации по повышению эффективности работы подразделения и системы централизованного теплоснабжения Приморского района.

По окончании практических занятий оба стажёра защитили итоговые отчёты перед аттестационной комиссией и получили положительные оценки. В дальнейшем выпускники программы смогут претендовать на руководящие должности в органах государственной власти, городских учреждениях, а также в коммерческих и некоммерческих структурах.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)