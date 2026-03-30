Сегодня, 13:36
Песков: темы новой мобилизации в России нет на повестке дня

В Кремле прокомментировали заявление президента Финляндии Александера Стубба.

Темы новой мобилизации в России нет на повестке дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление президента Финляндии Александера Стубба. Ранее финский лидер сообщил, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация. Песков подчеркнул, что новая мобилизация в России не планируется.

Такой темы нет на повестке дня.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия привержена обязательствам по поставкам газа Сербии.

Видео: официальный сайт президента России

