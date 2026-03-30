Песков: темы новой мобилизации в России нет на повестке дня

Темы новой мобилизации в России нет на повестке дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление президента Финляндии Александера Стубба. Ранее финский лидер сообщил, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация. Песков подчеркнул, что новая мобилизация в России не планируется.
Такой темы нет на повестке дня.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
