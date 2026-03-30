Песков: Россия привержена обязательствам по поставкам газа Сербии

По его словам, Россия готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.

Россия привержена обязательствам по поставкам газа Сербии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление президента Сербии Александра Вучича. Глава республики сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого удалось договориться о трехмесячном продлении газового контракта.

Песков отметил, что Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки. Он подчеркнул, что речь также идет и про европейские рынки.

Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

