Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении поставок нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, действительно ли Россия обсуждает ограничение поставок через КТК для давления на США. По словам Пескова, данная информация является ложной. Он подчеркнул, что Россия остается и надежным гарантом энергобезопасности во всем мире.

Энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев. От чего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

