По его словам, это очень важное направление диалога между странами, которое было заморожено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диалог российских и американских парламентариев важным. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали визит депутатов Госдумы в США. Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в состав делегации вошли вице-спикер Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. Песков подчеркнул, что грядущий диалог месту сторонами будет нужным. По его словам, это очень важное направление диалога между странами, которое было заморожено.

Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что контакты с США по Украине продолжаются.

