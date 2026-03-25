Песков: контакты с США по Украине продолжаются

Контакты России с США по Украине продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта. Песков отметил, что Россия приветствует усилия американской стороны, направленные на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование. Он также добавил, что Москва остается открытой для переговоров.

Если говорить, что приближаемся мы или не приближаемся, то, наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров - это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

