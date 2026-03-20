Европа стреляет себе в ногу, отказываясь от российского газа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что страны Европы продолжат курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. Так она ответила на вопрос об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Песков отметил, что Россия может полностью переориентироваться на новые растущие рынки для поставок своих энергоносителей с ранее традиционного европейского рынка. Он подчеркнул, что такое возможно в том случае, если эти альтернативные рынки будут признаны более привлекательными

Европейцы продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров.

