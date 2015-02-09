Сегодня, 13:29
Песков: Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров

Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пауза в трехсторонних переговорах по Украине является ситуативной. Песков отметил, что эта пауза возникла по понятным причинам. В Кремле призвали ждать возможности, когда будут согласованы графики всех трех сторон, особенно у американских посредников.

Как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что сигнала от ЕС о желании вести диалог по топливу не поступало.

Видео: Telegram / ВЕСТИ

Категории: Лента новостей, Новости России,

