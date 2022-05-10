Сегодня, 13:07
d_s_sarkisov

Песков: сигнала от ЕС о желании вести диалог по топливу не поступало

Он также добавил, что никогда не поздно начать такой диалог.

Сигнала от Евросоюза о желании вести диалог по топливу не поступало. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, были ли какие-то сигналы со стороны европейских государства по теме энергосотрудничества. Песков отметил, что Москва не получала сигналов от европейцев о желании вести диалог. Он также добавил, что никогда не поздно начать такой диалог.

Вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу, открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти.

